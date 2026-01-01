Кристиан Ромеро

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Футбол
Лукаку признан самым ценным игроком Серии А. Роналду – лучшим нападающим
#Серия А
Футбол
«Аталанта» разгромила «Милан». Миранчук остался на скамейке
#Аталанта