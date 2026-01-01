Киран Триппьер

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Футбол
«Ньюкасл» объявил о первом трансфере после смены владельца. Клуб подписал Триппьера из «Атлетико»
#Киран Триппьер
Футбол
Триппьер дисквалифицирован на 10 недель по делу о ставках
#Киран Триппьер