Кевин Келлехер

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Новый вратарь «Ливерпуля» тащит, но играет в майке с неправильной фамилией 🤷🏼‍♂️
#Кевин Келлехер
«Ливерпуль» тащил парень, который прошел школу форварда и встал в раму на спор. До этого он никогда не выходил в АПЛ и ЛЧ
#Кевин Келлехер