Калвин Филлипс

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Игрок Англии встретил выход в финал Евро в майке, посвященной бабушке. Зимой она умерла от коронавируса
#Евро-2020
Сначала игроки Англии на Евро удивили прическами: косички, кудрявая шевелюра и крашеный блонд под стиль 90-х
#Англия