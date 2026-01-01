Кадзуеси Миура

Лента
Новости
Футбол
54-летний Миура перешел в клуб из четвертого дивизиона Японии. Он профессионально играет в футбол с 1986 года
#Кадзуеси Миура
Футбол
«Йокогама» продлила контракт с 53-летним Миурой. В 2020 году он сыграл в четырех матчах
#Кадзуеси Миура