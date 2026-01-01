Исмаила Сарр

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Де Хеа отбил сразу два пенальти. Судья заставил игрока перебивать, но и это не помогло
#Давид Де Хеа
«Ренн» за десять лет продал молодых на 130 миллионов. Именно там заиграли Бакайоко и Дембеле
#Ренн