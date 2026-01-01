Игорь Владимиров

Дата и место рождения
20 июля 1972 г., с. Хреновое
Инфо
Пресс-атташе сборной России по футболу с 2015 по 2021 г.
Лента
Материалы
Каково быть пресс-атташе сборной России − большое интервью: сработаться с Черчесовым, не жить дома больше 50 дней, пройти путь из села Хреновое
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#Россия
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