Хуан Рамон

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«Барселона» не забила два пенальти в ворота «Корнельи». Оба удара отбил вратарь
#Хуан Рамон
Футбол
Вратарь «Корнельи» вытащил пенальти от Пьянича в Кубке Испании
#Хуан Рамон