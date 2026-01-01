Евротур-2020

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Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
#Россия (х)
Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
#Россия (х)