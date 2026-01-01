сборная Швеции (хоккей)

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Россия обыграла Швецию на ЧМ-2021 по буллитам. Швеция вылетела из турнира
#Россия (х)
Хоккей
Менеджера по экипировке сборной Швеции называют пуддингом. Он работает в команде уже 35 лет
#сборная Швеции (хоккей)