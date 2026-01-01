Владислав Третьяк

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Поцелуи Брежнева – странный символ эпохи. Однажды у президента Югославии треснула губа, а Фидель Кастро отмазался сигарой
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#политика
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Хоккеист «Сибири» умер от рака. Он год боролся с заболеванием, а еще зимой был прогресс
#Самвел Мнацян