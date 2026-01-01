Рене Фазель

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Хоккей
Тардиф – новый президент международной федерации хоккея. Он сменил Фазеля, который возглавлял ее с 1994 года
#Хоккей
Хоккей
IIHF включит Рене Фазеля в Зал славы. Он 27 лет руководит организацией
#Рене Фазель