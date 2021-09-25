Хоккей
Рене Фазель
Поделиться:
Комментарии:
0
#Хоккей #Рене Фазель

Тардиф – новый президент международной федерации хоккея. Он сменил Фазеля, который возглавлял ее с 1994 года

2 часа назад

Люк Тардиф выиграл в четвертом туре выборов и избран президентом на конгрессе в Санкт-Петербурге.

Тардиф с 2006 года возглавлял федерацию хоккея Франции. На выборах он обошел президента немецкого хоккейного союза Франца Райндля. Его контракт рассчитан до 2026 года.

  • Тардифу 68 лет. Он второй 🇫🇷 француз в истории, который возглавил международную федерацию хоккея. До него был Луи Магнус – первый президент ИИХФ.
  • До Тардифа федерацию возглавлял Рене Фазель, который занимал пост с 1994 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт ИИХФ
Еще по теме
Как Белоруссия потеряла ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
Почему Знарок возглавил хоккейную сборную России. Кажется, все из-за решения НХЛ по Олимпиаде
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Хоккей
#Рене Фазель