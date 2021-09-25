Тардиф – новый президент международной федерации хоккея. Он сменил Фазеля, который возглавлял ее с 1994 года

Люк Тардиф выиграл в четвертом туре выборов и избран президентом на конгрессе в Санкт-Петербурге.

Тардиф с 2006 года возглавлял федерацию хоккея Франции. На выборах он обошел президента немецкого хоккейного союза Франца Райндля. Его контракт рассчитан до 2026 года.