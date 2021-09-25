Хоккей
Рене Фазель
Тардиф – новый президент международной федерации хоккея. Он сменил Фазеля, который возглавлял ее с 1994 года
2 часа назад
Люк Тардиф выиграл в четвертом туре выборов и избран президентом на конгрессе в Санкт-Петербурге.
Тардиф с 2006 года возглавлял федерацию хоккея Франции. На выборах он обошел президента немецкого хоккейного союза Франца Райндля. Его контракт рассчитан до 2026 года.
- Тардифу 68 лет. Он второй 🇫🇷 француз в истории, который возглавил международную федерацию хоккея. До него был Луи Магнус – первый президент ИИХФ.
- До Тардифа федерацию возглавлял Рене Фазель, который занимал пост с 1994 года.
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