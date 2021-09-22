Рене Фазель
IIHF
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рене Фазель #IIHF

IIHF включит Рене Фазеля в Зал славы. Он 27 лет руководит организацией

час назад

Рене Фазель в 1994 году

сайт IIHF

24 сентября Международная федерация хоккея (IIHF) включит своего президента Рене Фазеля в Зал славы. Это произойдет накануне его отставки с поста.

  • Фазелю 71 год. Он начал карьеру в Швейцарии как хоккеист, потом стал арбитром, а позже – президентом Ассоциации хоккея Швейцарии.
  • С 1986 года он состоит в IIHF, с 1994 года – руководит организацией. Его переизбирали на пост президента пять раз. 25 сентября конгресс IIHF изберет нового руководителя.

Фазеля введут в Зал славы в категории «Создатели». Среди членов Зала в этой категории – Владислав Третьяк, Валерий Харламов, Уэйн Гретцки и Марио Лемье.

Одним из главных достижений Фазеля считается приезд игроков НХЛ на Олимпиаду. Впервые это произошло в 1998 году. С того года НХЛ регулярно отпускала игроков на ОИ включительно до 2014 года. Они пропустили только Олимпиаду-2018.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
сайт IIFH
Еще по теме
НХЛ готовится к титульным спонсорам. Раньше лига отказывалась от них из-за традиций с формами без реклам
Как Белоруссия потеряла ЧМ по хоккею. Спонсоры уходят, другие страны не хотят ехать, а IIHF теряется
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рене Фазель
#IIHF