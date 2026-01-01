Алексей Жамнов

Дата рождения
1 октября 1970 г.
Достижения
Олимпийский чемпион 1992 г.
Лента
Материалы
Новости
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Как объяснить новую странность русского хоккея: сначала сборную под Олимпиаду возглавил Знарок, потом – Жамнов, у которого нет такого опыта
#Алексей Жамнов