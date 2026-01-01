Туукка Раск

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«Надеюсь, люди посмеялись». Вратарь «Бостона» уехал меняться при 2:2 – перепутал счет
#Туукка Раск
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Хоккей
Основной вратарь «Бостона» отказался от участия в плей-офф НХЛ
#Туукка Раск