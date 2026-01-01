Стивен Стэмкос

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Капитан «Тампы» Стэмкос впервые взял Кубок Стэнли. Он сыграл в плей-офф три минуты
#Стивен Стэмкос
Хоккей
Кучеров много забивает и врывается в историю «Тампы»
#Никита Кучеров