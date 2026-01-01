Спенсер Найт

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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб
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#Спенсер Найт
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