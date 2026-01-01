Сергей Шумаков

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Хоккей
«Авангард» обменял Шумакова в «Автомобилист»
#Сергей Шумаков
Хоккей
Шумаков забил «Амуру» лакросс-гол. Он уже делал так полтора года назад
#КХЛ
Хоккей
У Шумакова из «Авангарда» коронавирус
#Сергей Шумаков
Хоккей
Нападающий «Авангарда» поднял шайбу на клюшке и забил из-за ворот
#КХЛ