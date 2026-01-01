Патрик Марун

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Хоккеист «Тампы» Марун победил в двух финалах Кубка Стэнли подряд
#Патрик Марун
Хоккей
Над Кубком Стэнли продолжают издеваться. Теперь из него едят хлопья с молоком и равиоли
#НХЛ