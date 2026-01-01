Николай Голдобин

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Хоккей
Голдобин перешел в «Металлург»
#Николай Голдобин
Хоккей
Голдобин перешел из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин
Хоккей
Форвард Голдобин переходит из «Ванкувера» в ЦСКА
#Николай Голдобин