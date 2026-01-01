Никита Нестеров

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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Хоккей
Нестеров спустя сезон вернется в ЦСКА из «Калгари». Новый контракт рассчитан на год
#Никита Нестеров
Хоккей
Нестеров подписал однолетний контракт с «Калгари»
#Никита Нестеров