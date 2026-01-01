Евгений Дадонов

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Дадонов забил 100-ю шайбу в НХЛ
#Евгений Дадонов
Хоккей
«Оттава» отыгралась со счета 1:5. И выиграла у «Торонто» в овертайме
#НХЛ
Хоккей
Дадонов подписал трехлетний контракт с «Оттавой»
#Евгений Дадонов