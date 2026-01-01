Джек Хьюз

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Первый номер драфта НХЛ-2019 Хьюз подписал восьмилетний контракт с «Нью-Джерси». Среднегодовая зарплата – $8 млн
#Джек Хьюз