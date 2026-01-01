Данил Башкиров

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Башкиров – лучший игрок сборной России в игре с Германией
#Данил Башкиров
Хоккей
Башкиров забил в ворота Германии на МЧМ. До плей-офф у него не было голов
#Данил Башкиров