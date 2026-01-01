Артем Анисимов

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Анисимов – игрок «Локомотива». Это его третий приход в клуб
#Артем Анисимов
Хоккей
Форвард «Оттавы» Анисимов был вторым вратарем в матче НХЛ
#Артем Анисимов