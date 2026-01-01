Андрей Кузьменко

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Хоккей
У хоккеистов Нестерова, Кузьменко и Шугаева, а также тренера Федорова – отрицательные тесты на ковид
#Россия (х)
Хоккей
Кузьменко и Толчинский добавлены в состав России на ЧМ-2021. Осталось четыре места в заявке
#Россия (х)