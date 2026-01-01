Александр Еременко

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41-летний игрок хоккейного «Динамо» Еременко продлил контракт с клубом. Он проведет в нем 17-й сезон
#Александр Еременко
Хоккей
Вратарь «Динамо» Еременко отбил 38 бросков и сделал голевой пас. Ему 40 лет
#Александр Еременко
Хоккей
«Динамо» продлило контракт с 40-летним вратарем Еременко. Это его 16-й сезон за клуб
#Александр Еременко