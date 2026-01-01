Алексей Кудашов

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Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Сборная России и СКА меняют главного тренера. Это снова один человек
#Алексей Кудашов