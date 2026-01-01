Хейли Миллс

Дата рождения
18 апреля 1946 г.
Факт
В 1980-е годы Миллс присоединилась к Международному обществу сознания Кришны, стала вегетарианкой
Лента
Материалы
Актриса получила украденный «Оскар» спустя 30 лет – за номинацию, которой больше не существует
#Оскар