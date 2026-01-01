Остров Ханса

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Необитаемый остров в центре пролива Кеннеди
Площадь
1,3 км²
Лента
Материалы
Канада и Дания 30 лет вели странную «войну виски» из-за необитаемого острова – высаживались там по очереди и оставляли алкоголь в знак владения
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#география
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