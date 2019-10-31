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Габриэль Мартинелли
№35
Нападающий
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Команда
Арсенал
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
18 июня 2001 (18) лет
Рост
180
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Год назад Эмери сказал, что предпочитает выигрывать 5:4. «Арсенал» пропустил при этом счете на 94-й минуте
#Арсенал
31 октября 2019, 01:06
Еще один 18-летний бриллиант «Арсенала». Начинал в мини-футболе, копирует Роналду, забивает по два за матч
#Габриэль Мартинелли
04 октября 2019, 15:00