чемпионат Хорватии

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Тренер «Динамо» попал в тюрьму за пару дней до Лиги Европы. Его брат (тоже получил срок) обвиняет в соучастии Модрича и Ловрена
#Зоран Мамич
Дагестанец зажигает в Хорватии и рассказывает нам, как перенести звездную болезнь, развал близкого клуба и неудачи с карьерой
#Сердер Сердеров