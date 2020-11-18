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Йоахим Лев
Й. Лев
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Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
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#Штефан Кунц
09 марта, 20:43
1
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
#Лига наций
18 ноября 2020, 01:22
Немецкий клуб рекламировал книгу ливийского диктатора Каддафи. Журналисты критиковали, зрители ругались, чиновники запретили
#политика
06 июня 2020, 15:05
Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды
14
#музыка
06 мая 2020, 10:45
14
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Футбол во время Второй мировой войны: пропаганда, расстрелы после матчей, 70 тысяч зрителей на финале Кубка
#Германия
09 сентября 2019, 18:55
# новости спорта
Германия проиграла дома Северной Македонии, матч обслуживал Карасев
01 апреля, 00:09
Германия не проигрывает с 2001 года в матчах квалификации ЧМ. Рекорд – у Испании, 65 игр с 1993-го
29 марта, 10:42
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
09 марта, 13:36
Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32
24 января, 21:12
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
23 декабря 2020, 19:09
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
30 ноября 2020, 18:36
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
Пять лет назад Бразилия умирала от тоски и боли. Те самые 1:7
#Бразилия
08 июля 2019, 18:40
Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
#Евро-2019 (U-21)
30 июня 2019, 23:35
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру
#Мануэль Нойер
14 марта 2019, 00:22