Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Эрлинг Браут Холанд
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Златан Ибрагимович
Квинси Промес
Муктар Дьякаби
Александр Соболев
Артем Дзюба
Винисиус Жуниор
Александр Кокорин
Ивица Олич
Словакия
Россия
Нидерланды
Германия
Мальта
США
Норвегия
Китай
Сербия
Косово
Франция
Спартак
Зенит
Манчестер Сити
Ливерпуль
Краснодар
Локомотив
Вильярреал
Атлетико
Реал
Барселона
Бавария
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Германия
Подписаться
Сайт
dfb.de
Страна
Германия
Стадион
Тренер
Йоахим Лев
Й. Лев
Материалы
Состав
Результаты
Расписание
Матчи
Таблица
Кто будет следующим тренером Германии. Основной кандидат брал молодежный Евро и наказывает пением
1
#Штефан Кунц
09 марта, 20:43
1
Германию казнил 20-летний Торрес, который собирает газеты со своими интервью и носит тату «Я отказываюсь тонуть»
#Ферран Торрес
18 ноября 2020, 14:40
6:0? 6:0! Испанцы влупили Германии крупнейшее поражение в истории
#Лига наций
18 ноября 2020, 01:22
Немецкий клуб рекламировал книгу ливийского диктатора Каддафи. Журналисты критиковали, зрители ругались, чиновники запретили
#политика
06 июня 2020, 15:05
Создатель Rammstein ночевал в парках, терпел пытки полиции, мыл окна и убегал из страны – так куются рок-звезды
14
#музыка
06 мая 2020, 10:45
14
Как сборная России играла решающие матчи в октябре. Ужас с Украиной, счастье с Англией и много выходов на Евро и ЧМ
#Россия
10 октября 2019, 12:53
Как дела с отбором Евро. Расклад по каждой группе – у кого все ок, кто проваливается, чего ждать
#Евро-2020 (квалификация)
11 сентября 2019, 10:51
Футбол во время Второй мировой войны: пропаганда, расстрелы после матчей, 70 тысяч зрителей на финале Кубка
#Германия
09 сентября 2019, 18:55
#
новости спорта
Германия проиграла дома Северной Македонии, матч обслуживал Карасев
01 апреля, 00:09
Германия не проигрывает с 2001 года в матчах квалификации ЧМ. Рекорд – у Испании, 65 игр с 1993-го
29 марта, 10:42
Определилась сетка плей-офф Лиги чемпионов
19 марта, 14:28
Йоахим Лев покинет сборную Германии после Евро-2020. Он возглавлял команду с 2006 года
09 марта, 13:36
Чемпион мира-2014 Гросскройц завершил карьеру. Ему 32
24 января, 21:12
Кроос: «С Фликом была проблема на ЧМ-2014: он несколько раз будил меня на завтрак»
23 декабря 2020, 19:09
Лев останется тренером сборной Германии на Евро-2020
30 ноября 2020, 18:36
Испания вышла в полуфинал Лиги наций
18 ноября 2020, 01:53
Шюррле много страдал из-за травм, недоверия тренеров. Возможно, он реанимирует карьеру в «Спартаке»
#Андре Шюррле
31 июля 2019, 21:05
Пять лет назад Бразилия умирала от тоски и боли. Те самые 1:7
#Бразилия
08 июля 2019, 18:40
Почему мы надолго запомним этот молодежный Евро U-21
#Евро-2019 (U-21)
30 июня 2019, 23:35
9 лет назад стартовал ЧМ-2010. Фотохроника турнира
#ЧМ-2010
11 июня 2019, 17:21
Нойер ошибся, потому что старая травма и авторитет ломают его карьеру
#Мануэль Нойер
14 марта 2019, 00:22