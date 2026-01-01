Говард Уэбб

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💕 История любви двух главных судей Европы. Сначала встречались тайно, но ради нее Уэбб ушел от жены с тремя детьми
#Говард Уэбб
Первый случай в истории Англии, когда лига оштрафовала игрока за твит: 10 лет назад Бабел затроллил судью Уэбба
#Райан Бабел