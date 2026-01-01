Виктор Гусев

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Как теракт 11 сентября 2001 года воспринимался в России: семь часов прямого эфира, трансляции в школах, обращение Путина, минута молчания в Лиге чемпионов
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#мир
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«Опять мы в жопе». Легендарное интервью вратаря России на ЧМ-1994
#Дмитрий Харин