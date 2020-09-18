«Опять мы в жопе». Легендарное интервью вратаря России на ЧМ-1994

Слова про жопу – груз скандала, вылета и бутылок пива

На следующий крупный турнир (ЧМ-1994) вместо СНГ поехала уже Россия. В группе Бразилия, Швеция и Камерун. Багажом – тяжеленный скандал с бунтом звезд, который запылал за полгода до этого. 14 футболистов сборной написали публичное письмо против тренера Павла Садырина и заодно низкого качества обслуживания команды. Часть из них не взяла голоса назад, и Россия поехала на ЧМ без группы лидеров: Канчельскис, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Кульков, Кирьяков.

Первый матч – Бразилия обыграла Россию. Второй – Россия встречается со Швецией и по сути решает, кто пролезет в плей-офф.

Россия начала хорошо: на четвертой минуте Саленко реализовал пенальти. Еще в первом тайме шведы сравняли (тоже пенальти), а во втором забили еще два и легко победили.

Главный момент для истории случился уже после игры: Виктор Гусев, который работал на том ЧМ корреспондентом, попытался взять интервью у кого-нибудь из россиян –остановился только Дмитрий Харин.