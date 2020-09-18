«Опять мы в жопе». Легендарное интервью вратаря России на ЧМ-1994
После развала СССР сначала появилась сборная СНГ – она поехала вместо нее на Евро-1992 и не вышла из группы с Голландией, Германией и Шотландией. С белым флагом, составом из русских и украинцев + белорусом и грузином и симфонией Бетховена вместо гимна.
В решающем матче Шотландия вынесла СНГ 3:0.
Так этот матч вспоминал Сергей Юран:
«Помню, на угловом таким перегаром тянуло от шотландских игроков. Они с дискотеки пришли только под утро. Этот матч для них был формальным, так как все шансы они потеряли раньше. А мы все это увидели и расслабились. Проиграли, потому что психологически были не готовы».
Слова про жопу – груз скандала, вылета и бутылок пива
На следующий крупный турнир (ЧМ-1994) вместо СНГ поехала уже Россия. В группе Бразилия, Швеция и Камерун. Багажом – тяжеленный скандал с бунтом звезд, который запылал за полгода до этого. 14 футболистов сборной написали публичное письмо против тренера Павла Садырина и заодно низкого качества обслуживания команды. Часть из них не взяла голоса назад, и Россия поехала на ЧМ без группы лидеров: Канчельскис, Шалимов, Добровольский, Колыванов, Кульков, Кирьяков.
Первый матч – Бразилия обыграла Россию. Второй – Россия встречается со Швецией и по сути решает, кто пролезет в плей-офф.
Россия начала хорошо: на четвертой минуте Саленко реализовал пенальти. Еще в первом тайме шведы сравняли (тоже пенальти), а во втором забили еще два и легко победили.
Главный момент для истории случился уже после игры: Виктор Гусев, который работал на том ЧМ корреспондентом, попытался взять интервью у кого-нибудь из россиян –остановился только Дмитрий Харин.
Что было дальше. Сам Гусев рассказывал так:
«После игры стою с микрофоном в смешанной зоне. Все наши проходят мимо, хмурые, говорить никто не хочет. А в Москве уже включен прямой эфир, мне говорят: «Ты должен хоть у кого-то интервью взять». Последняя надежда на Харина, его вызвали на допинг-тест. Он все никак не может сдать анализ, пьет пиво бутылку за бутылкой.
Это сейчас все строго, игроки воду пьют, а раньше проще было. И вот он наконец сдал, проходит мимо меня, останавливаю:
– Дмитрий, буквально на три слова!
– А можно четыре?
– Ну, конечно.
– Опять мы в жопе!
В прямом эфире, представляете! Таким получилось мое первое интервью с чемпионата мира».
Есть версия, что Харину предлагали сдать матч на том ЧМ. Он отказался
После этого интервью Дмитрий Харин не сыграл в последнем матче России. Том самом, где Саленко забил 5 Камеруну и где стоял Черчесов. Харин и защитник Горлукович потом еще ругались в самолете по пути домой, пока вся команда пила пиво и приходила в себя.
На тот момент Харин был вратарем «Челси». Он запомнился тем, что отразил в АПЛ 45% пенальти (это очень-очень много), учил молодого Джона Терри правильно выносить мяч и что перед трансфером в «Челси» испугался сорвать договоренность и не вышел на второй тайм игры ЦСКА в Лиге чемпионов.
В 2014 году сингапурец Радж Перумал, который считался экспертом по организации договорняков и отсидел за это, написал книгу с историями об авантюрах. Про Харина там было такое. Однажды Перумал вышел на Харина по теме «Челси». Тот отказался и добавил, что в 1994-м на чемпионате мира ему тоже предлагали сдать матч, но он тоже отказался. Позднее эту историю никто не подтверждал.
Сегодня Харин живет в Лондоне и работает тренером вратарей в низовых командах.