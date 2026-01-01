Тина Канделаки

Дата рождения
10 ноября 1975 г. в Тбилиси.
Факт
Бывший генеральный продюсер федерального спортивного телеканала «Матч ТВ» (июль 2015 — сентябрь 2021).
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Главная загадка Канделаки на «Матч ТВ» – почему вообще человек вне спорта возглавил спортивный канал
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#Тина Канделаки
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Тина Канделаки и «Зенит»: поддерживает из-за мужа, раньше путала Азмуна и Оздоева, теперь – поздравила БК вместо ФК
#Тина Канделаки