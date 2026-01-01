Рокко Коммиссо

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Футбол
«Фиорентина» объявила о сборе средств на борьбу с коронавирусом. В клубе 10 случаев заражения
#Фиорентина
Футбол
Участник Олимпийских игр, долларовый миллиардер. Что нужно знать о новом владельце «Фиорентины»
#Рокко Коммиссо