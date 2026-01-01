Майк Дин

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Судья Майк Дин – звезда АПЛ. Показывает больше всего красных, тренеры кричат: «Убей нас». А фанаты – угрожают смертью и делают мемы
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#Майк Дин
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Фанаты «Транмера» пришли на «Уэмбли» в масках судьи Дина. И праздновали вместе с ним
#Майк Дин