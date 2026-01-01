Эрик Абидаль

Дата рождения
11 сентября 1979 г.
Достижения
2-кратный победитель Лиги чемпионов
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#Эрик Абидаль
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