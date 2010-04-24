Матч завершен
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Эбанкс-Блейк 81
1:1
Матч завершен
Блэкберн
Блэкберн
Нельсен 28
АПЛ, 36 тур

АПЛ,

36 тур

Англия
24 апр. 2010, 17:00 МСК
24.04.2010, 17:00 МСК
суббота
Марк Клаттенбург
Марк Клаттенбург
Главный Судья
Составы
Вулверхэмптон
мин
0
Ханеманн
Маркус Ханеманн
90
0
Элокоби
Джордж Элокоби
90
0
Мансьенн
Майкл Мансьенн
66
0
Берра
Кристоф Берра
90
0
Крэддок
Джоди Крэддок
90
0
Зубар
Рональд Зубар
90
0
Фоли
Кевин Фоли
79
0
Джонс
Дэвид Джонс
90
0
Эдвардс
Дэвид Эдвардс
37
0
Уорд
Стивен Уорд
90
0
Дойл
Кевин Дойл
90
Запасные
0
Хеннесcи
Уэйн Хеннесcи
0
Стирмен
Ричард Стирмен
0
Мильяш
Ненад Мильяш
0
Джарвис
Мэттью Джарвис
0
Гедиура
Адлан Гедиура
0
Ивелумо
Крис Ивелумо
0
Эбанкс-Блейк
Сильвен Эбанкс-Блейк
81'
Блэкберн
мин
0
Баштюрк
Йилдирай Баштюрк
46
0
Робинсон
Пол Робинсон
90
0
Живе
Гаэль Живе
90
0
Нельсен
Райан Нельсен
28'
28'
90
0
Ольссон
Мартин Ольссон
90
0
Джонс
Фил Джонс
90
0
Сальгадо
Мичел Сальгадо
90
0
Педерсен
Мортен Гамст Педерсен
90
0
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
90
0
Робертс
Джейсон Робертс
86
0
Калинич
Никола Калинич
57
Запасные
0
Браун
Джейсон Браун
0
Якобсен
Ларс Якобсен
0
Данн
Дэвид Данн
0
Эндрюс
Кейт Эндрюс
0
Линганзи
Амин Линганзи
0
Хойлетт
Дэвид Хойлетт
0
Ди Санто
Франко Ди Санто