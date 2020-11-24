Конор Коуди
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Защитник «Вулверхэмптона» впервые пропустил матч после возвращения клуба в АПЛ. Прошло 84 игры
7 часов назад
Речь о Коноре Коуди, который не сыграл за «Вулверхэмптон» в матче девятого тура АПЛ против «Саутгемптона».
Коуди был отправлен домой из расположения сборной Англии после сомнительного теста на коронавирус.
Ранее он отыграл все 84 матча с тех пор как «Вулверхэмптон» в 2018 году вернулся в АПЛ. За клуб он впервые не сыграл с октября 2017-го.
Рекорд АПЛ принадлежит Уэйну Бриджу – 112 матчей подряд.
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