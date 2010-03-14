Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Льоренте 33
Эскудеро 90
2:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
67
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
84
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
33'
33'
75
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Маркано
Иван Маркано
0
Пирес
Робер Пирес
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
90'
0
Росси
Джузеппе Росси
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
58
0
Чема
Чема
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
51
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Момо
Момо
90
0
Кальво
Карлос Кальво
74
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Ренан
Ренан
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
0
Алустица
Матиас Алустица