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Футбол
Материалы
Новости
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Льоренте 33
Эскудеро 90
2:0
Матч завершен
Херес
Херес-де-ла-Фронтера
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
14 марта 2010, 19:00 МСК
14.03.2010, 19:00 МСК
воскресенье
Антонио Рубинос Перес
Антонио Рубинос Перес
Главный Судья
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Капдевила
Хоан Капдевила
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Лопес
Анхель Лопес
90
0
Сенна
Маркос Сенна
90
0
Ибагаса
Ариэль Ибагаса
67
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
84
0
Льоренте
Хосеба Льоренте
33'
33'
75
0
Нилмар
Нилмар
90
Запасные
0
Олива
Хавьер Олива
0
Вента
Хави Вента
0
Маркано
Иван Маркано
0
Пирес
Робер Пирес
0
Эскудеро
Дамьян Эскудеро
90'
0
Росси
Джузеппе Росси
Херес
мин
0
Мичел
Мичел
58
0
Чема
Чема
90
0
Мендоса
Хезус Мендоса
90
0
Айтами
Артилес Айтами
90
0
Жиода
Леандро Жиода
90
0
Перес
Франсис Перес
51
0
Кейта
Сиди Кейта
90
0
Санчес
Виктор Санчес
90
0
Момо
Момо
90
0
Кальво
Карлос Кальво
74
0
Бермехо
Марио Бермехо
90
Запасные
0
Ренан
Ренан
0
Редондо
Хосе Редондо
0
Гомес
Абель Гомес
0
Морено
Висенте Морено
0
Орельяна
Фабиан Орельяна
0
Антонито
Перес Антонито
0
Алустица
Матиас Алустица