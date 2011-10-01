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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Росси 41
Перес 84
2:2
Матч завершен
Сарагоса
Сарагоса
Луис Гарсия 35
Баррера 45
Примера, 7 тур
Примера,
7 тур
Испания
1 окт. 2011, 19:00 МСК
1.10.2011, 19:00 МСК
суббота
Составы
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
81
0
Сапата
Кристиан Сапата
63
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Камуньяс
Хавьер Камуньяс
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
77
0
Бруно
Бруно
90
0
Кани
Кани
90
0
Росси
Джузеппе Росси
41'
41'
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Марчена
Карлос Марчена
0
Гонсало
Гонсало
0
Ориоль
Хоан Ориоль
0
Сенна
Маркос Сенна
0
Перес
Эрнан Перес
84'
0
Бордас
Херард Бордас
Сарагоса
мин
0
Роберто
Роберто
90
0
Да Силва
Пауло Да Силва
90
0
Паредес
Хавьер Паредес
90
0
Мейра
Фернанду Мейра
90
0
Ланцаро
Маурицио Ланцаро
90
0
Хуарес
Эфраин Хуарес
90
0
Лафита
Анхель Лафита
58
0
Понцио
Леонардо Понцио
90
0
Баррера
Пабло Баррера
45'
45'
73
0
Луис Гарсия
Луис Гарсия
35'
35'
66
0
Поштига
Элдер Поштига
90
Запасные
0
Франко
Леонардо Франко
0
Абрахам
Абрахам
0
Сукулини
Франко Сукулини
0
Микаэл
Рубен Микаэл
0
Хуан Карлос
Хуан Карлос
0
Ориоль
Эду Ориоль
0
Орти
Хорхе Орти