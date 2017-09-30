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мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
13
Шахов
Виталий Шахов
90
8
Сухарев
Сергей Сухарев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
71
34
Быстров
Владимир Быстров
61
17
Заболотный
Антон Заболотный
90
20
Марков
Евгений Марков
77'
85
15
Роша
Нуну Роша
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
мин
Запасные
Главный тренер
Олег Кононов
События
Матч окончен 1:0
90'
Желтая карточка
Желтая карточка
87'
85'
Желтая карточка
81'
ГОЛ! 1:0
77'
72'
Замена
Замена
71'
Желтая карточка
65'
Замена
61'
53'
Замена
48'
Замена
46'
Вторая желтая
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
41'
Желтая карточка
25'
23'
Желтая карточка
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Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 17:51
14 августа, 22:12
02 августа, 22:05
13 апреля 2020, 09:10
08 марта 2020, 20:58
08 февраля 2020, 19:20
02 декабря 2019, 21:30
24 ноября 2019, 21:55
21 ноября 2019, 16:42
05 ноября 2019, 00:35