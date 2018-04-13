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мин
Запасные
Главный тренер
Игорь Ледяхов
мин
16
Юрченко
Давид Юрченко
90
28
Чернов
Евгений Чернов
90
25
Буйволов
Андрей Буйволов
90
26
Дугалич
Раде Дугалич
90
24
Маргасов
Тимофей Маргасов
46
21
Галиулин
Вагиз Галиулин
90
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
82
4
Жигулев
Илья Жигулев
90
88
Полетанович
Марко Полетанович
90
14
Карницкий
Александр Карницкий
63
33
Погребняк
Павел Погребняк
90
Запасные
Главный тренер
Дмитрий Парфенов
События
Матч окончен 1:0
Желтая карточка
85'
82'
Замена
77'
Желтая карточка
Замена
75'
63'
Замена
63'
Замена
58'
ГОЛ! 1:0
53'
Желтая карточка
47'
46'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
40'
29'
Желтая карточка
Начало матча
Прошлые матчи
Новости
25 февраля, 19:45
21 августа, 17:51
14 августа, 22:12
02 августа, 22:05
13 апреля 2020, 09:10
08 марта 2020, 20:58
08 февраля 2020, 19:20
02 декабря 2019, 21:30
24 ноября 2019, 21:55
21 ноября 2019, 16:42
05 ноября 2019, 00:35