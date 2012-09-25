Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Франция
Англия
Кения
Канада
США
Косово
Португалия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Зальцбург
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Сирадзе 49
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Коморовски 5
Ндоасель 20
Уциев 42
Кубок России, 1/16 финала
Кубок России,
1/16 финала
Россия
25 сент. 2012, 17:00 МСК
25.09.2012, 17:00 МСК
вторник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Коченков
Антон Коченков
90
0
Засеев
Аслан Засеев
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Чернышов
Игорь Чернышов
90
0
Багаев
Михаил Багаев
90
0
Чеботару
Евгений Чеботару
90
0
Замалиев
Наиль Замалиев
46
0
Шогенов
Марат Шогенов
90
0
Коронов
Игорь Коронов
64
0
Татарчук
Владимир Татарчук
90
0
Болов
Руслан Болов
53
Запасные
0
Степанов
Алексей Степанов
0
Абазов
Руслан Абазов
0
Макоев
Залим Макоев
0
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
0
Шаваев
Алихан Шаваев
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
49'
0
Дорожкин
Денис Дорожкин
Ахмат
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Польчак
Петр Польчак
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
5'
5'
90
0
Уциев
Ризван Уциев
42'
42'
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
89
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Адилсон
Адилсон
90
0
Благо
Благо
90
0
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
20'
20'
0
0
Макушевски
Мацей Макушевски
74
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Тагилов
Мурад Тагилов
0
Павленко
Александр Павленко
0
Аилтон
Аилтон
0
Садаев
Заур Садаев
0
Митришев
Магомед Митришев