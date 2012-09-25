Матч завершен
Спартак-Нальчик
Нальчик
Сирадзе 49
1:3
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Коморовски 5
Ндоасель 20
Уциев 42
Кубок России, 1/16 финала

Кубок России,

1/16 финала

Россия
25 сент. 2012, 17:00 МСК
25.09.2012, 17:00 МСК
вторник
Игорь Федотов
Игорь Федотов
Главный Судья
Составы
Спартак-Нальчик
мин
0
Коченков
Антон Коченков
90
0
Засеев
Аслан Засеев
90
0
Джудович
Миодраг Джудович
90
0
Чернышов
Игорь Чернышов
90
0
Багаев
Михаил Багаев
90
0
Чеботару
Евгений Чеботару
90
0
Замалиев
Наиль Замалиев
46
0
Шогенов
Марат Шогенов
90
0
Коронов
Игорь Коронов
64
0
Татарчук
Владимир Татарчук
90
0
Болов
Руслан Болов
53
Запасные
0
Степанов
Алексей Степанов
0
Абазов
Руслан Абазов
0
Макоев
Залим Макоев
0
Рухаиа
Гуджа Рухаиа
0
Шаваев
Алихан Шаваев
0
Сирадзе
Давид Сирадзе
49'
0
Дорожкин
Денис Дорожкин
Ахмат
мин
0
Амельченко
Антон Амельченко
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Польчак
Петр Польчак
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
5'
5'
90
0
Уциев
Ризван Уциев
42'
42'
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
89
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Адилсон
Адилсон
90
0
Благо
Благо
90
0
Ндоасель
Эзекеэль Ндоасель
20'
20'
0
0
Макушевски
Мацей Макушевски
74
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Тагилов
Мурад Тагилов
0
Павленко
Александр Павленко
0
Аилтон
Аилтон
0
Садаев
Заур Садаев
0
Митришев
Магомед Митришев