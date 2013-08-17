Матч завершен
Марсель
Марсель
2:0
Матч завершен
Эвиан
Гайар
Лига 1, 2 тур

Лига 1,

2 тур

Франция
17 авг. 2013, 18:00 МСК
17.08.2013, 18:00 МСК
суббота
Составы