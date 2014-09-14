Матч завершен
Эвиан
Гайар
1:3
Матч завершен
Марсель
Марсель
Лига 1, 5 тур

Лига 1,

5 тур

Франция
14 сент. 2014, 22:00 МСК
14.09.2014, 22:00 МСК
воскресенье
Составы